«Роскосмос» оценил ущерб от аварийных космических пусков в 35 миллиардов рублей за восемь лет

Ущерб России от 11 аварийных запусков космической техники в 2010-2018 годах превысил 35 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах «Роскосмоса», опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Страховые компании выплатили почти 20 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба. При этом некоторые запуски не были застрахованы, из-за чего «Роскосмос» понес убыток, превышающий 10,5 миллиарда рублей. Из документов «Роскосмоса» неясно, компенсировали ли госкорпорации оставшийся убыток в размере 4,5 миллиарда.

Всего в 2010-2018 годах на страхование пусков более 80 космических аппаратов потратили 15 миллиардов рублей. Страховая сумма по ним составила 187,5 миллиарда рублей.

В «Роскосмосе» предложили правительству выделить 30,8 миллиарда рублей на страхование космических пусков в 2019-2021 годах.

В 2018 году страховые компании выплатили «Роскосмосу» 185 миллионов долларов из-за двух аварий. По оценке госкорпорации, на выплаты «Роскосмосу» пришлось около 30% всех потерь мирового рынка авиационного и космического страхования за год.