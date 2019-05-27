Зятя Ельцина Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров МТС

Советник президента России на общественных началах Валентин Юмашев выдвинут кандидатом в совет директоров телекоммуникационной компании МТС.

Юмашев номинирован на должность исполнительного директора.

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

В июне 2018 года стало известно, что Юмашев занимает должность советника Владимира Путина на общественных началах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что на этой должности Юмашев работает 18 лет.