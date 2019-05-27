Суд в Екатеринбурге вынес приговор первому бизнесмену из «списка Титова». Его сразу отпустили по амнистии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии условно бизнесмена Сергея Капчука, обвиняемого в мошенничестве. Суд освободил его от наказания по , сообщает «Интерфакс».

Капчук сообщил в фейсбуке, что обжалует приговор. Бизнесмен подчеркнул, что 15 лет назад его брата по этому же делу приговорили к более чем пяти годам реального срока. «А у меня даже судимости нет по закону. Но все равно будем обжаловать», — сказал он.

Сергей Капчук — бывший депутат Заксобрания Свердловской области. В 2005 году Капчука и его брата Константина признали виновными в мошенничестве со служебным жильем.

Капчук уехал из России в 2005 году, сообщает 66.ru. Он вернулся в июне 2018 года под гарантии уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Капчук вошел в «лондонский список» Титова — перечень бизнесменов, уехавших из России из-за уголовного преследования, которым бизнес-омбудсмен с 2018 года предлагает вернуться при условии, что их не арестуют.

66.ru отмечает, что дело Сергея Капчука — это первая история из «списка Титова». Ранее СМИ не сообщали о других приговорах, вынесенных участникам списка.

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