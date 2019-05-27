Секретный свидетель по делу «Нового величия» пожаловался на травлю в интернете
Засекреченный свидетель по делу «Нового величия» Руслан Д. заявил следователю, что его травят в интернете. С его показаниями из обвинительного заключения по делу ознакомилась «Медиазона».
По словам свидетеля, его травлю организовали правозащитники и «радикально настроенные группы населения». Также он утверждает, что встречал в соцсетях предложения о вознаграждении в 500-1000 долларов за личную информацию о себе.
«Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда и никогда не являлся, принимая участие в "Новом величии" и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы я действовал, как истинный патриот своей страны», — подчеркнул свидетель.
По делу «Нового величия», в основу которого легли показания Руслана Д., вынесены уже два приговора: Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский приговорен к реальному сроку — двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Оба фигуранта заключили досудебное соглашение.
Первое заседание в отношении остальных фигурантов — Марии Дубовик, Анны Павликовой, Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина и Вячеслава Крюкова — состоится 27 мая в Люблинском суде Москвы.