Секретный свидетель по делу «Нового величия» пожаловался на травлю в интернете

Засекреченный свидетель по делу заявил следователю, что его травят в интернете. С его показаниями из обвинительного заключения по делу ознакомилась «Медиазона».

По словам свидетеля, его травлю организовали правозащитники и «радикально настроенные группы населения». Также он утверждает, что встречал в соцсетях предложения о вознаграждении в 500-1000 долларов за личную информацию о себе.

По делу «Нового величия», в основу которого легли показания Руслана Д., вынесены уже два приговора: Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский приговорен к реальному сроку — двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Оба фигуранта заключили досудебное соглашение.

Первое заседание в отношении остальных фигурантов — Марии Дубовик, Анны Павликовой, Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина и Вячеслава Крюкова — состоится 27 мая в Люблинском суде Москвы.