Путин поддержал проект строительства морского порта под Калининградом. Его оценили в 200 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, сообщает «Коммерсант».

По предложению помощника президента Андрея Белоусова, областное правительство к 1 июля подготовит бизнес-план проекта, а кабинет министров РФ рассмотрит его к 1 сентября. В региональном правительстве изданию подтвердили, что разрабатывают бизнес-план.

Строительство глубоководного порта в регионе обсуждают около 20 лет. Его планируют построить в поселке Янтарный, расположенном в 48 километрах от Калининграда. Стоимость проекта составляет 200 миллиардов рублей, из них 50 миллиардов — средства бюджета.