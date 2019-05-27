Минобороны предложило изменить правила медосмотра в военкоматах

Минобороны РФ предложило изменить правила прохождения медкомиссий призывников. Соответствующие поправки ведомство подготовило в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Министерство предложило ввести очное контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от службы по призыву, получивших отсрочку или несогласных с тем, что их признали годными к службе.

Еще один медосмотр ведомство предлагает проводить прямо перед отправкой в армию, чтобы выявить у призывников состояния и заболевания, препятствующие прохождению военной службы.

Кроме того, Минобороны предложило отправлять на лечение призывников, признанных временно негодными по состоянию здоровья.

Проект поправок проходит общественное обсуждение, оно завершится 4 июня.