Главу района в Хакасии исключили из «Единой России» за нападение на журналиста «России 24»

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после конфликта с журналистом телеканала «Россия 24». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки»… Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он (Зайцев) попытался решить вопрос силой», — сказал Турчак. Он назвал поведение чиновника «неадекватным и неприемлемым».

Руководство «Единой России» также распорядилось приостановить полномочия Зайцева на посту секретаря местного отделения партии и начать процедуру отзыва главы района с занимаемой должности.

В отношении чиновника ранее возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Сергея Зайцева подозревают в том, что он напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время интервью.