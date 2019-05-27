Генпрокуратура РФ объяснила отсутствие дел по «панамскому архиву» тем, что Панама не ответила на запросы

Уголовные дела в отношении российских граждан по материалам « » не возбуждаются из-за того, что правоохранительные органы Панамы не предоставили запрошенные РФ документы. Об этом, сообщает РБК, говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.

Генпрокуратура, сообщил Юсуфов, «в пределах компетенции» проводила проверку информации из «панамского архива», в рамках которой запросила некоторые документы у Панамы.

«Однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — говорится в ответе Генпрокуратуры, копия которого есть у РБК.

«В отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения», у Генпрокуратуры нет оснований для принятия мер реагирования, сообщил Юсуфов.

Расследования, в основу которых легли документы «панамского архива», были обнародованы в апреле 2016 года. Офшоры, в частности, были обнаружены у 12 высокопоставленных россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга президента РФ Владимира Путина.

Генеральная прокуратура России в апреле 2016 года пообещала проверить сведения из «панамского архива». В июне 2017 года сообщалось. что результаты расследования засекречены.

В некоторых других странах, граждане которых упоминались в документах «панамского архива», расследование привело к отставкам в правительстве, например, в Испании и Исландии.