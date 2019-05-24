Суд в Москве заочно приговорил Павла Ивлева к 10 годам колонии по «делу ЮКОСа»

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил юриста Павла Ивлева к 10 годам лишения свободы о хищении нефти почти на 1 миллиард рублей.

«Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет», — огласила приговор судья Марина Сырова.

Назначить Ивлеву наказание в виде 10 лет колонии просило гособвинение. Юрист, с 2004 года проживающий в США, свою вину не признавал и называл дело политическим.

В ходе рассмотрения дела в Хамовническом суде Ивлев был готов дать показания по видеосвязи, но суд отклонил ходатайство о его допросе.

Расследование дела в отношении Павла Ивлева длилось более 15 лет. На некоторых этапах одним из адвокатов Ивлева был Алексей Навальный.

Глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был осужден по делу о хищениях и уклонении от налогов, а в 2010 году по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. По обоим делам вместе с ним проходил глава МЕНАТЕПа Платон Лебедев. В общей сложности они были приговорены к 14 годам заключения (позже срок был снижен на год).

20 декабря 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и сразу покинул Россию. Лебедев был освобожден месяц спустя по решению Верховного суда.