Сотрудники банков начали просить клиентов называть коды из СМС. Этим могут воспользоваться мошенники

Эксперты по информационной безопасности призвали российские банки перестать запрашивать у клиентов коды из отправленных СМС-сообщений, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, сотрудники российских банков просят сообщить код из СМС, когда клиенты совершают операции, находясь в офисах банков. При этом запрашивают код при обращении клиентов в колл-центр или чат банка. Представители банков считают, что это безопасно.

Такая практика может сформировать у клиентов шаблон поведения, что сообщить код сотруднику банка — это норма, считают опрошенные изданием эксперты. Этим могут воспользоваться мошенники, звонящие клиентам от лица банка. Эксперты указывают, что в конце 2018 года аферисты начали звонить с подмененных телефонов банка.

В Центробанке сообщили, что пока не получали жалоб на такие проблемы.

Банки традиционно отправляют коды по СМС, чтобы подтвердить списание денег. При этом в сообщениях указывается, что код нельзя называть никому, в том числе сотруднику банка.