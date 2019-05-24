СК прекратил дело о злоупотреблениях в МВД на 1,4 миллиарда рублей

Следственный комитет России прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении главного конструктора интеллектуальной системы деятельности МВД Андрея Нечаева. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Вадима Мясникова.

Дело о коррупции и должностных злоупотреблениях прекратили из-за отсутствия состава преступления, сказано в постановлении СК. В документе отмечается, что бывшие обвиняемые получили право на полную реабилитацию и возмещение ущерба.

СК с 2017 года расследовал дело о злоупотреблениях, допущенных при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД РФ. По версии СК, главный конструктор системы Андрей Нечаев оплатил незавершенную работу, чем причинил МВД ущерб на 1,4 миллиарда рублей. На основе показаний обвиняемых следствие обвинило Нечаева в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере.

Источник «Коммерсанта», близкий к расследованию, утверждает, что дело развалилось после того, как следователи поняли, что не смогут доказать в суде незавершенность интеллектуальной системы МВД.