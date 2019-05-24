Показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина дал арестованный владелец банка «Югра»

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток, был задержан после того, как обвинительные показания против него дал бывший владелец банка Алексей Хотин. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.

Хотин сообщил, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство. Взамен тот поручал подчиненным связываться с МВД или СК и препятствовать возбуждению дел против лиц и структур, связанных с Хотиным, — или брать на себя контроль за расследованием таких дел. Эту информацию подтвердили РБК три собеседника, знакомых с фигурантами дела.

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был », — сказал один из источников РБК. По словам другого собеседника издания, управление собственной безопасности ФСБ знало как минимум о трех эпизодах незаконной деятельности Черкалина до показаний Хотина, но после них было решено «приступать к реализации накопленной информации».

Кирилл Черкалин возглавлял банковский отдел управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Его арестовали 25 апреля и предъявили обвинение в получении взятки на 850 тысяч долларов. Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, в рамках которого были арестованы его бывшие сослуживцы Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Сообщалось, что при обысках у Черкалина, Фролова и Васильева изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.