Суд снял арест со счетов Навального, наложенный в 2013 году в рамках дела «Ив Роше»

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счетов и ценных бумаг Алексея Навального, наложенный в 2013 году во время расследования .

Как пишет агентство «Рапси», Навальный еще в 2015 году обращался с заявлением о разблокировании счетов, однако суд отказывался его удовлетворить из-за «возможных имущественных требований» к Навальному со стороны других лиц.

Во время рассмотрения заявления в 2019 году прокурор выступал против снятия ареста, так как одной из свидетельниц по делу «Ив Роше» не выплачены 18 тысяч рублей процессуальных издержек, пишет ТАСС. Защита Навального указывала, что ему не заявляли требований о возмещении издержек и что все имущественные требования по уголовным делам против него погашены.