Мэр Екатеринбурга отказался вычеркнуть сквер из списка мест для строительства храма. Найти другое место просил губернатор

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркнуть сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины, сообщает «Интерфакс».

Если площадку у драмтеатра уберут из списка, то это может повлиять на опрос граждан, которые должны выбрать место для храма, отметил Высокинский.

Глава Екатеринбурга пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Днем ранее губернатор заявил, что попросит мэра исключить сквер из перечня возможных мест для храма.

Против исключения сквера из списка возможных площадок также выступали в Екатеринбургской епархии.

13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая президент Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, посвященный строительству. Мэрия Екатеринбурга приостановила подготовку к строительству до окончания опроса.