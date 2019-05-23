Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров на 2019 год.

Возглавили список дети людей, которые лидируют в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Первое место с предполагаемым наследством в 21,8 миллиарда долларов занял Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова (третье место в основном списке Forbes).

На второе место журналисты поставили двоих детей богатейшего российского бизнесмена, основателя «Новатэка» Леонида Михельсона — их доли они оценили в 12,2 миллиарда долларов. Третье место с долями в 7,6 миллиарда долларов заняли трое детей председателя группы НЛМК Владимира Лисина.