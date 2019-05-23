Администрация Петрозаводска потребовала отказаться от воздушных шаров и бумажных фонариков на выпускных ради заботы о природе. Родители недовольны

Власти Петрозаводска потребовали от образовательных учреждений не использовать воздушные шары и бумажные фонарики со свечами во время «последних звонков» и выпускных вечеров .

«Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередач, в том числе вызвать возгорание», — заявила начальник управления благоустройства и экологии городской администрации Анна Дудырина.

Решение администрации, сообщает «Руна», вызвало недовольство некоторых родителей, которые указали, что о запрете стало известно накануне «последних звонков», когда воздушные шары для праздника уже были закуплены.

Аналогичную рекомендацию в учебные заведения направило и министерство образования Якутии, сообщают «Новости Якутии».

Ограничения, касающиеся проведения выпускных вечеров, регулярно вводит и мэрия Москвы. Так, например, в 2018 году школам настоятельно рекомендовали не проводить праздники в кафе и ресторанах, а также отказаться от поездок на теплоходах.