В Тюмени на блогера составили протокол из-за встречи с подписчиками на парковке

В Тюмени полиция составила административный протокол на блогера Виктора Моца, который устроил в городе встречу с подписчиками, за организацию массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка.

Моц, который ведет ютьюб-канал «о самых громких аудиосистемах» на автомобилях, устроил встречу на парковке, куда подписчики приехали на своих машинах. По мнению полиции, мероприятие создавало помехи другим автомобилистам и пешеходам.

Блогера оштрафовали на 15 тысяч рублей. На его странице «ВКонтакте» написано об отмене «сходки в Екатеринбурге», которая была запланирована на 22 мая.