В Москве задержали активистку Лилию Осипову за вывешенный на здании управления патриархии плакат «Извинись за Екб»

В Москве задержана активистка «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Лилия Осипова. Об этом в телеграме сообщил пресс-секретарь движения Никита Зайцев.

Осипову задержали вечером 21 мая. Она доставлена в отделение полиции по району Хамовники. Ей вменяют . «Очевидно, причина задержания — акция «Извинись за Екб», — написал Зайцев. Позднее эту информацию «Новой газете» подтвердил другой участник АНС Дмитрий Карасев.

16 мая участники «Ассоциации народного сопротивления» зажгли дымовые шашки рядом с управлением патриархии в Москве и повесили на здание плакат «Извинись за Екб». На следующий день к Лилии Осиповой приходили полицейские, которые требовали дать объяснения по поводу акции; активистка не открыла им дверь. Позже в АНС сообщили, что нашли в своем московском штабе прослушивающее устройство, которое находилось под дном кружки.

Акция «Извинись за Екб» была организована в поддержку жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства церкви на месте сквера в центре города. После вмешательства президента РФ Владимира Путина власти города заморозили строительные работы, убрали забор из сквера и пообещали провести опрос населения по поводу расположения нового храма.