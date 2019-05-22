В лаборатории «Сколково» произошел выброс паров брома, два человека пострадали

Небольшой выброс паров соединения произошел в одной из лабораторий инновационного центра «Сколково» в Москве, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу центра.

Выброс паров химического вещества произошел в одной из компаний-резидентов технопарка «Сколково» «из-за нарушения технологии работы», сказали в пресс-службе. Лаборант случайно вдохнул пары брома, после чего пролил жидкость на пол, утверждает телеграм-канал Life Shot. Разлились пять граммов брома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пострадали два человека. Их отпустили после осмотра врачами скорой помощи. По данным Baza, у пострадавших диагностировали токсическое отравление бромом. Среди пострадавших оказался ученый-химик Федор Бахов, один из фигурантов уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года.

Работе «Сколково» ничего не угрожает, заявили в пресс-службе центра, сославшись на МЧС.

Крупнейшая утечка брома в последние годы произошла 1 сентября 2011 года на железнодорожной станции «Челябинск Главный». Тогда пострадали 36 человек.