Счетная палата обнаружила нарушения в расходовании средств Госфильмофондом, Эрмитажем и Большим театром

Счетная палата выявила нарушения в расходовании бюджетных средств в 2018 году Госфильмофондом, Эрмитажем и Большим театром.

Так, сообщила , Госфильмофонд, по данным проведенной проверки, допустил нарушения при реконструкции фильмохранилища, из-за которых стоимость работ оказалась завышена на 15 миллионов рублей. Собранные по результатам проверки Госфильмофонда материалы переданы в Генпрокуратуру.

Нарушения, обнаруженные у Эрмитажа, также касаются строительства фондохранилища. Из-за длительных сроков получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия, говорится в сообщении, четвертый этап строительства хранилища в 2018 году так и не был завершен.

В Большом театре Счетная палата выявила признаки нецелевого использования бюджетных средств — зарплата одному из сотрудников была выплачена за счет субсидии на госзадание. Театр, подчеркнуло ведомство, уже возместил бюджету потраченную с нарушениями сумму — 279,9 тысячи рублей.

Кроме того, ведомство указало, что треть билетов на спектакли на Исторической сцене не поступают в первую волну продажи, а находятся в статусе брони. Бронь, как правило, полностью не выкупается, билеты частями поступают в свободную продажу, где их продают без предъявления паспорта, и они могут оказаться в руках спекулянтов.

Ранее Счетная палаты объявила, что в 2018 году было выявлено более девяти тысяч нарушений при использовании бюджетных средств на общую сумму в 772,7 миллиарда рублей. Основные нарушения связаны с госзакупками.