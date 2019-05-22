Подростка, подозреваемого в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии, признали невменяемым

По итогам судебно-психиатрической экспертизы подросток, подозреваемый в поджоге деревянной церкви в карельской Кондопоге, был признан невменяемым, сообщило Следственное управление СК по Карелии.

«Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

Деревянная церковь в Кондопоге, построенная в XVIII веке, сгорела в августе 2018 года. По версии следствия, пожар в церкви устроил подросток, которому в тот момент было 15 лет. Он стал фигурантом дела об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что подросток, которого следствие заподозрило в поджоге церкви, имеет психические отклонения. В апреле детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев объявил, что подросток отправлен «на лечение в спецучреждение», не став раскрывать иные подробности.