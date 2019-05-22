Госдума одобрила в первом чтении штрафы за отказ обслуживать пожилых, детей и людей с инвалидностью

Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, вводящие ответственность за отказ обслуживать людей по причинам, связанным с состоянием их здоровья и/или возрастом. Оговаривается, что исключение будет сделано для «случаев, установленных законом».

Законопроект был внесен правительством в марте. Он предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Роспотребнадзора, согласно которым от представителей социально уязвимых групп населения в год поступает более 20 тысяч жалоб на нарушение их потребительских прав.