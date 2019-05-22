Активист «Голоса» Роман Удот помещен под домашний арест. Его подозревают в угрозе убийством сотруднице НТВ

Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого подозревают в угрозе убийством сотруднице НТВ. Об этом сообщает информагентство «Закон».

В марте 2018 года у Романа Удота произошел конфликт с сотрудниками телеканала НТВ, которые, по словам активиста, несколько лет следят за ним. Во время перепалки Удот сказал: «Я вас убью, вы поймите меня».

Свою вину активист не признает. Он утверждает, что поддался на провокацию со стороны журналистов. Адвокат Удота настаивает на закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.