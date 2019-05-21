Полиция предъявила обвинения в терроризме напавшему на мечети в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме Брентону Тарранту, который, как предполагается, устроил в двух мечетях в городе Крайстчерч.

Новое обвинение означает, что следствие рассматривает произошедшее в Крайстчерче как теракт, заявила полиция Новой Зеландии.

Кроме того, Тарранту предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство. Таким образом, сейчас его обвиняют в терроризме, убийстве 51 человека и попытке убийства еще 40.

Как отмечает Associated Press, в Новой Зеландии уголовная статья о терроризме предусматривает пожизненное заключение.

Перед нападением на мечети Брентон Таррант распространил манифест, содержащий высказывания против мигрантов и мусульман. После атаки власти запретили хранить и распространять этот документ.

Таррант вел видеотрансляцию нападения в фейсбуке. После этого соцсеть ужесточила правила прямых трансляций. В Новой Зеландии перед судом предстали шесть человек, обвиняемых в распространении видео Тарранта. Им грозит до 14 лет лишения свободы.