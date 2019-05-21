Глава СПЧ призвал руководство «Коммерсанта» «вспомнить закон о СМИ» после увольнений журналистов

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал решение руководства издательского дома «Коммерсант» уволить двух журналистов газеты.

Федотов призвал руководство «Коммерсанта» вспомнить закон о СМИ, «в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией».

20 мая стало известно, что «Коммерсант» вынужденно покинули специальный корреспондент Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Поводом для их увольнения стала статья о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На увольнении журналистов настоял владелец издательского дома Алишер Усманов. В знак протеста против этого решения уволился весь отдел политики издания.