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Глава СПЧ призвал руководство «Коммерсанта» «вспомнить закон о СМИ» после увольнений журналистов

Источник: СПЧ при президенте РФ
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Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал решение руководства издательского дома «Коммерсант» уволить двух журналистов газеты.

Федотов призвал руководство «Коммерсанта» вспомнить закон о СМИ, «в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией».

«Одновременно мы обращаемся к владельцам издания: воздержание от вмешательства в дела редакции — это хороший тон и залог успеха», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов. 

СПЧ при президенте РФ

20 мая стало известно, что «Коммерсант» вынужденно покинули специальный корреспондент Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Поводом для их увольнения стала статья о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На увольнении журналистов настоял владелец издательского дома Алишер Усманов. В знак протеста против этого решения уволился весь отдел политики издания.

Увольнения в «Коммерсанте»