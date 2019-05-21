Чиновникам Кремля и правительства вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса

В администрации президента РФ и правительстве восстановили зарплаты сотрудников, урезанные на 10% в мае 2015 года по указу президента, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Чиновники с 1 января 2019 года стали получать зарплату в том же объеме, что и до указа президента. «Сколько отняли, столько и вернули», — сказал источник издания, близкий к Кремлю.

О возвращении зарплат на прежний уровень официально не сообщали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы журналистов.

10 мая 2015 года Владимир Путин из-за кризиса сократил на 10% зарплаты президента, главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и ряда других высокопоставленных чиновников. Затем президент ежегодно продлевал действие соответствующего указа.