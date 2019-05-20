Жителям Екатеринбурга предложили самим назвать места для строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений жителей города по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Обращения от горожан можно отправить в течение десяти дней с 20 мая через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. По результатам сбора заявок будет проведено рейтинговое голосование, добавили в мэрии.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма. Как пояснили ТАСС в областном департаменте информационной политики, первым шагом анонсированного губернатором процесса стал сбор мнений горожан.

Строительство храма святой Екатерины должно было начаться на месте сквера в центре Екатеринбурга, однако с 13 мая местные жители устроили стихийные протесты против стройки. Через несколько дней демонстраций президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос граждан по поводу строительства храма.