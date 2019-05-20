Сторонники ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане. Погибли 32 человека

29 заключенных погибли в результате бунта сторонников «Исламского государства» в колонии в пригороде Душанбе.

По данным ТАСС, вечером 19 мая 30 особо опасных преступников, осужденных за причастность к террористической организации, взяли в заложники трех офицеров с целью побега из колонии, расположенной в городе Вахдат в 20 километрах от столицы Таджикистана. Преступники были вооружены «ножами и другим холодным оружием», рассказали в министерстве юстиции страны.

Переговоры с бунтовщиками завершились перестрелкой, в результате которой также погибли трое сотрудников колонии.

В ноябре 2018 года произошли беспорядки в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере Таджикистана. В результате погибли 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пятеро человек получили ранения.