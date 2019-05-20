Приговор по делу Кокорина и Мамаева обжалован

Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение. Об этом сообщила ТАСС адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Дата рассмотрения апелляций пока неизвестна.

8 мая Пресненский суд назначил футболисту Александру Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. К такому же сроку был приговорен брат Александра Кокорина — Кирилл. Павел Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Такой же срок суд назначил другу футболистов Александру Протасовицкому. Фигуранты дела признавали свою вину лишь частично.

Наказание, назначенное судом Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому, соответствовало тому, которое запрашивало гособвинение. Для Кирилла Кокорина прокуратура просила срок на месяц меньше, чем назначил суд — 1 год и пять месяцев колонии.

День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом сразу же после вступления приговора в силу Кокорин и Мамаев могут просить об условно-досрочном освобождении.