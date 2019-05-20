Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать итоги конкурса

Европейский вещательный союз, организующий «Евровидение», не станет пересматривать итоги конкурса 2019 года. Об этом ТАСС заявил официальный представитель союза Дэвид Гудман.

По итогам соревнования, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, победу одержал представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с композицией «Arcade».

Ранее многие СМИ обнаружили, что эта песня была опубликована на YouTube еще в июне 2017 года — певец исполнил ее на студенческой вечеринке.

В Европейском союзе не увидели в этом нарушения правил конкурса. По словам Гудмана, компания была в курсе публикации ролика с песней, но решила, что оно не даст преимущества Лоуренса на конкурсе. Это видео не являлось официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени его увидели лишь несколько сотен зрителей, добавил Гудман.

Песня «Arcade» набрала 492 балла на конкурсе. Победа Лоуренса стала пятой для Нидерландов за всю историю «Евровидения». Представитель России Сергей Лазарев занял на конкурсе 2019 года третье место. Его песня «Scream» набрала 369 баллов.