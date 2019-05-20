Некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с новым способом хищения средств в терминалах, пишет «Коммерсант». Злоумышленники не используют ни вредоносное программное обеспечение, ни специальное оборудование, рассчитывая лишь на невнимательность клиентов банка.

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период следующий клиент вставит свою карту и введет ПИН-код, то с его счета спишутся средства на оплату операции, которую начал мошенник.

По данным источника издания в правоохранительных органах, впервые сообщения о таком виде мошенничества появились около полугода назад, однако с начала мая число обращений по этому поводу в полицию резко возросло.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», мошенники пользуются тем, что у Сбербанка слишком долгий период ожидания операции — во многих других банках на то, чтобы вставить карту и ввести ПИН-код отводится лишь 30 секунд. Также многие терминалы, указали они, настроены так, что просят сразу же выбрать тип оплаты — карта или наличные, либо ПИН-код требуется ввести на начальных этапах платежа.

В Сбербанке, в свою очередь, призвали клиентов быть внимательнее — читать информацию на экране и обращать внимание на подозрительных лиц рядом.

На конец 2018 года, по данным Сбербанка, его активная клиентская база составляла 92,8 миллиона человек.