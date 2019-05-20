«Коммерсант»: McDonaldʼs планирует открыть отдельные кухни для работы со службами доставки
Сеть McDonaldʼs планирует открыть в России кухни, где будут готовить еду для доставки клиентам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Руководство российского McDonaldʼs подтвердило, что рассматривает такую возможность развития сети, однако отказалось раскрыть подробности.
В службе доставки «Яндекс.Еда» рассказали, не называя абсолютных цифр, что за год с апреля 2018 года число заказов из McDonaldʼs выросло в десять раз. По словам собеседников «Коммерсанта», в некоторых ресторанах сети из-за популярности доставки началась перегрузка, что сказывается на уровне сервиса.
По данным Nielsen, две трети россиян постепенно отказываются от похода в рестораны и начали чаще заказывать еду онлайн. <...> В «Атоне» оценивали объем российского рынка доставки еды в 2018 году в 40–50 млрд руб., что примерно на 30% больше, чем годом ранее.