В Египте при взрыве около туристического автобуса пострадали 17 человек

В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел возле Большого египетского музея, который находится в районе пирамид.

По данным Sky News Arabia, среди пострадавших — десять египтян и 7 туристов из ЮАР. Они получили незначительные ранения от осколков выбитого стекла. Информацию о том, что среди пострадавших нет россиян, подтвердил МИД РФ.