Украинские издания опубликовали проект указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Украинские издания «Страна.ua» и «Обозреватель» опубликовали проект указа президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

«Страна.ua» уточняет, что документ изданию передали источники в окружении Зеленского. По их словам, это предварительный вариант — окончательное решение о роспуске Рады пока не принято. «Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», — сказал источник.

В проекте указа говорится, что после выхода из коалиции в 2016 году партий «Батькивщина» и Самопомощи» в двух оставшихся партиях «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» насчитывается менее 226 депутатов, то есть меньше половины состава парламента, что дает президенту право распустить Раду. Внеочередные парламентские выборы предлагается назначить на 14 июля.

Представитель команды Зеленского Руслан Стефанчук подтвердил, что роспуск Рады «является одним из вариантов действий» нового президента Украины. «Это будет зависеть и от сотрудничества [парламентариев] с органами государственной власти», — сказал Стефанчук в эфире канала NewsOne.

Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании говорил о возможном досрочном роспуске Верховной Рады. 17 мая партия «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции и таким образом для президента возможность распустить Раду.