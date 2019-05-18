Россия обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею. Это пятая победа россиян на турнире

Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла национальную команду Латвии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

В первом периоде российская сборная пропустила гол от Оскара Цибульскиса, но во втором периоде вышла вперед. Шайбы в ворота латышей забили Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров.

Россияне выиграли все пять матчей на чемпионате мира по хоккею. Ранее они победили сборные Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0) и Италии (10:0).