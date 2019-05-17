Троих бывших полицейских из Башкирии, обвиняемых в изнасиловании коллеги, перевели под домашний арест

Верховный суд Башкирии перевел под домашний арест Эдуарда Матвеева —фигуранта уголовного дела об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

«Судья отменил постановление суда первой инстанции и избрал домашний арест обвиняемому Матвееву», — сказал представитель суда.

Ранее под домашний арест были переведены еще два фигуранта дела Павел Яромчук и Салават Галиев.

Матвеев, Яромчук и Галиев находились под стражей со 2 ноября 2018 года. По версии следствия, они изнасиловали 23-летнюю коллегу — дознавателя отделения МВД РФ по Уфимскому району. Неофициально сообщалось, что потерпевшая — дочь замглавы Росгвардии по Башкирии Ирека Сагитова.

Обвиняемые занимали в подразделениях полиции Башкирии. Накануне ареста они были уволены. В январе 2019 года из полиции уволили и их предполагаемую жертву — за распитие алкоголя на работе.