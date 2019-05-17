Российские дипломаты пообещали ответные меры на санкции в отношении Руслана Геремеева и спецотряда «Терек»

Россия предпримет ответные меры на расширение « », в который в мае были внесены чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек», бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев и еще несколько россиян. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке российского посольства в США.

В сообщении, в частности, говорится, что санкции в отношении «Терека» вызваны «либо намерением осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страхом перед его способностью действовать в Арктике».

Внесение «Терека» в санкционный список прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд „Терек“ к Магнитскому?», — цитирует РИА Новости пост Кадырова в телеграме. Кадыров также заявил, что «вся команда Ахмат-Хаджи Кадырова (отца нынешнего главы Чечни — прим. „Медузы“)» просит о включении в санкционный список.

Руслана Геремеева связывают с делом об убийстве политика Бориса Немцова. Геремеев фигурировал в материалах этого дела, но так и не был допрошен. Следствие заявляло, что считает заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя Геремеева. Мухудинов находится в международном розыске.

Командира «Терека» Абузайда Висмурадова «Новая газета» называла одним из приближенных лиц Рамзана Кадырова и неофициальным руководителем личной охраны главы Чечни.