К участнице группы, вывесившей плакат «Извинись за Екб» перед управлением патриарха, пришла полиция

К участнице «Ассоциации Народного Сопротивления», члены которой 16 мая вывесили перед зданием управления патриарха плакат «Извинись за Екб», пришла полиция, сообщает «ОВД-Инфо».

Как рассказала «ОВД-Инфо» участница группы Лилия Осипова, полицейские сообщили ей, что визит связан с акцией возле управления патриарха, и ее должны доставить в отделение. Ответить на вопрос, возбуждено ли в связи с акцией уголовное дело, полицейский не смог. Разговор велся по телефону — дверь полицейским Осипова не открыла.

Принимала ли Осипова непосредственное участие в акции возле управления патриарха, не уточняется.

В Екатеринбурге 13 мая начались акции протеста против планов строительства церкви на месте городского сквера. Несколько десятков протестующих были задержаны полицией, 30 человек отправлены под административный арест. 16 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о конфликте вокруг храма, предположил, что «самый простой способ — провести опрос». Вскоре после этого мэрия Екатеринбурга объявила, что опрос будет проведен, а до его результатов строительство приостановят.