Sony и Microsoft договорились о совместном использовании облачных платформ для игр

Компании Sony и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта и облачного гейминга.

В частности, компании будут совместно использовать и развивать облачную платформу Microsoft Azure для стриминга контента и игровых сервисов.

Microsoft и Sony являются прямыми конкурентами в индустрии видеоигр. Microsoft разрабатывает и производит игровые консоли Xbox, а Sony — Playstation.