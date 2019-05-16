Sony и Microsoft договорились о совместном использовании облачных платформ для игр
Источник: Reuters
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Компании Sony и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта и облачного гейминга.
В частности, компании будут совместно использовать и развивать облачную платформу Microsoft Azure для стриминга контента и игровых сервисов.
Microsoft и Sony являются прямыми конкурентами в индустрии видеоигр. Microsoft разрабатывает и производит игровые консоли Xbox, а Sony — Playstation.