На акцию протеста в Екатеринбурге пришли бывший глава города Евгений Ройзман и действующий мэр

На акцию против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пришел бывший мэр города Евгений Ройзман.

На акции также появился нынешний глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Его встретили криками «позор» и «в отставку».

Ройзман ранее высказывал мнение, что губернатор области Евгений Куйвашев «за какие-то личные услуги рассчитался за храм сквером» и заявлял, что он сам всегда выступал против какого бы то ни было строительства в скверах.