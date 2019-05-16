На первом заседании суда по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово лишь одна из семи обвиняемых признала вину и то лишь частично.

Управляющая торговым центром Надежда Судденок заявила на суде, что признает себя частично виновной в нарушении правил пожарной безопасности.

Руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник пожарного караула Сергей Генин заявили, что не признают вины.

Бывшая глава компании-собственника ТЦ Юлия Богданова и технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев оказались не готовы выразить свое отношение к предъявленным обвинениям.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Всего после пожара были возбуждены три уголовных дела. Суд по первому из этих дел начался 16 мая.