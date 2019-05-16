Глава Хакасии выиграл иск к пресс-секретарю «Роснефти», который назвал его дебилом

Абаканский городской суд Хакасии удовлетворил иск главы республики Валентина Коновалова к представителю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил иск в полном объеме, признав порочащими честь и достоинство указанные высказывания Леонтьева. Материальных требований не заявлялось», — сообщили в суде.

Коновалов подал к Леонтьеву иск о защите чести и достоинства в апреле. Поводом для этого стали слова пресс-секретаря «Роснефти» о том, что глава Хакасии дебил, сказанные в эфире радио «Комсомольская правда» в декабре 2018 года (в расшифровке эфира на сайте издания этой фразы уже нет). Соответчиками по иску выступили «Агентство информационных сообщений» и «Видеоканал-Абакан», которые распространили высказывание Леонтьева.

В январе 2019 года Валентин Коновалов уже выиграл против Михаила Леонтьева один судебный иск. Он касался заявления представителя «Роснефти» о том, что избирательную кампанию Коновалова финансировало угольное предприятие «Разрез Аршановский», входящее в холдинг «Рутэк». Коновалов расценил эти слова как обвинение в коррупции. Суд признал высказывание Леонтьева ложным и обязал его опровергнуть.