Две россиянки пострадали при авиаударах по столице Йемена

Две гражданки России, работающие в сфере здравоохранения, получили ранения при авиаударах по столице Йемена Сане, совершенных арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Всего в результате авиаударов погибли шесть человек, в том числе четверо детей, еще 52 человека получили ранения.

Арабская коалиция нанесла авиаудары по Сане после того, как беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали две нефтеперекачивающие станции компании Saudi Aramco.

В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, борется с повстанцами-хуситами, в поддержке которых обвиняют Иран.