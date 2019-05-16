«Аэрофлот» не допустил производителя суперджетов к конкурсу по их ремонту из-за слишком высокой цены контракта

Авиакомпания «Аэрофлот» признала несостоявшимся конкурс на ремонт и техническое обслуживание принадлежащих ей самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Конкурс был объявлен в феврале, его победитель должен был определиться до конца марта. Заявки на участие в конкурсе подали производитель суперджетов «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и его дочерняя компания «Рапарт Сервисез».

Обе заявки были отклонены из-за превышения установленной «Аэрофлотом» максимальной стоимости договора — 124 миллиона долларов. Предложение ГСС превысило ее почти на 77 миллионов долларов, предложение «Рапарт Сервисез» — на 17,5 миллиона.

«Аэрофлот» эксплуатирует Sukhoi Superjet 100 с 2011 года. Сейчас в парке авиакомпании 49 суперджетов.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, загоревшись при приземлении. Погиб 41 из 78 человек, которые были на борту.