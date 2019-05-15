США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

Министерство транспорта США распорядилось приостановить полеты в Венесуэлу, сообщает Reuters. Временный запрет коснется как пассажирских, так и грузовых рейсов.

Такое решение принято по просьбе министерства национальной безопасности США, которое заявило, что обстановка в Венесуэле угрожает безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

В марте полеты в Венесуэлу приостановила American Airlines — последняя крупная американская авиакомпания, регулярно летавшая в страну.

В Венесуэле несколько лет продолжается политический кризис. Он обострился после того, как в январе 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о нелегитимности президента Николаса Мадуро. США поддержали оппозиционера. В начале мая Гуайдо попытался организовать госпереворот, но потерпел неудачу. После попытки путча авиационные власти США предписали самолетам американских авиакомпаний покинуть территорию Венесуэлы.