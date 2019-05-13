В казанской гимназии задержали школьника с пистолетом

В Казани в гимназии № 7 задержан школьник с пистолетом, пытавшийся взять в заложники одноклассников, сообщает e-Kazan.ru.

По данным издания, утром 13 мая учащийся десятого класса пришел с опозданием на урок литературы и начал вести себя агрессивно, размахивая пистолетом.

Его оперативно задержали сотрудники полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны.

Источник «Интерфакса» в экстренных городских службах сообщает, что пистолет оказался муляжом.

В свою очередь республиканское МВД отмечает, что у школьника были при себе пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал, добавили в министерстве.

В комментарии «Бизнес Online» директор гимназии № 7 Любовь Кочнева охарактеризовала подростка следующим образом: «Он мальчишка хороший, в консерваторию ходит, с братом недавно концерт отыграл. Он умный очень, вот и горе от ума».

Издание Baza пишет, что предварительной причиной нападения стала неразделенная любовь.