Суд приговорил к 9,5 года колонии убийцу нижегородского журналиста Дениса Суворова. Конфликт произошел из-за критики власти

Суд в Нижнем Новгороде признал 28-летнего блогера Дмитрия Панкратова виновным в убийстве тележурналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, сообщает РИА Новости.

Панкратова приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Блогер признал вину.

По словам судьи, Панкратов сообщил в ходе следствия, что совершил убийство после того, как раскритиковал действующую власть во время разговора с Суворовым. Журналист сообщил, что в армии служил в части, связанной с ФСБ, и попросил не делать при нем таких заявлений. После этого Панкратов, опасаясь уголовного преследования, трижды ударил его камнем по голове.

После убийства Панкратова госпитализировали в психиатрическую лечебницу с параноидальным синдромом. Блогер утверждал, что убил журналиста на фоне обострения психического заболевания. При этом по результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым.