Киевский суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен за незаконную агитацию на выборах
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Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен (чуть более 2100 рублей), признав его виновным в незаконной агитации на выборах, сообщают «Украинские новости».
21 апреля в ходе голосования во втором туре президентских выборов Зеленский продемонстрировал журналистам свой заполненный избирательный бюллетень. После этого полиция составила на кандидата административный протокол по статье о нарушении правил ведения предвыборной агитации.
В штабе Зеленского заявляли, что не видят «большой проблемы» в демонстрации бюллетеня, сам политик позже объяснил свое нарушение тем, что «не сориентировался».
На заседание Оболонского суда Зеленский не явился.