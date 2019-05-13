Киевский суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен за незаконную агитацию на выборах

Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен (чуть более 2100 рублей), признав его виновным в незаконной агитации на выборах, сообщают «Украинские новости».

21 апреля в ходе голосования во втором туре президентских выборов Зеленский продемонстрировал журналистам свой заполненный избирательный бюллетень. После этого полиция составила на кандидата административный протокол по статье о нарушении правил ведения предвыборной агитации.

В штабе Зеленского заявляли, что не видят «большой проблемы» в демонстрации бюллетеня, сам политик позже объяснил свое нарушение тем, что «не сориентировался».

На заседание Оболонского суда Зеленский не явился.