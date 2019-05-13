Коломенский городской суд оштрафовал на 15 тысяч рублей Дмитрия Гудкова за нарушение правил проведения митинга.

Как рассказал Гудков в своем телеграм-канале, в отношении него могут возбудить уголовное дело, если он в третий раз нарушит правила проведения митинга за полгода.

Суд признал Гудкова виновным в организации митинга, который прошел в декабре 2018 года, когда в отношении политика суд рассматривал предыдущее административное дело. Гудков отметил, что в это время находился в здании суда, поэтому «не мог организовывать митинг снаружи».

Решение суда будет обжаловано, сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытки».

Дмитрий Гудков выступает против строительства мусорного полигона в селе Мячково в Коломенском районе Подмосковья, недалеко от которого находится дача политика.

В разных районах Московской области в 2018 году начались акции протеста против мусорных полигонов, незаконных свалок и строительства мусоросжигательных заводов.