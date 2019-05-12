В результате взрыва газа в доме в Ростовской области погибли два человека

В жилом доме в в поселке Чистоозерный Каменского районе Ростовской области в ночь на воскресенье произошел взрыв газа.

По данным на утро понедельника, в результате взрыва погибли два человека — ребенок и взрослый, еще двое пострадали. Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже 16-квартирного двухэтажного дома № 35 по улице Ленина. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.